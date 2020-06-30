Как голосуют в самых отдаленных уголках Прикамья

В голосовании по поправкам в Конституцию уже приняли участие 552 тысячи жителей Пермского края, это больше четверти всех избирателей. С 25 июня и до 1 июля включительно участки открыты ежедневно с 8.00 утра и до 20.00 вечера. Можно позвонить и вызвать представителей комиссии на дом, а можно дождаться, когда они приедут прямо во двор или деревню. Как проходит голосование даже в самых удаленных уголках Прикамья, где живет всего один человек?

Вездеход с колесами от трактора в условиях бездорожья - самый подходящий вариант для доставки членов участковой избирательной комиссии в отдаленные уголки Пермского края. И даже не в расстоянии дело, а в труднодоступности.

Один из таких примеров - деревня Аразай. Отсюда до краевого центра 250 километров. Светлана Ракина единственный житель. 16 лет назад она променяла городскую жизнь на единение с природой. Гостей - да ещё и в масках, щитках и халатах - не ждала, максимум - туристов.

О голосовании по поправкам в Конституцию Светлана Ракина узнала по телевизору. И даже не представляла, как добраться до участка 1 июля. Оказалось, что волеизъявление можно проявить заранее.

Возможность заблаговременно отдать голос позволила членам комиссий, как в случае с деревней Аразай, добраться до труднодоступных территорий, а на участках не создавать скопления людей. Причем независимо от места голосования действует общее правило – санитарная безопасность. С 25 июня каждый может проголосовать заранее тремя удобными способами: на своём участке, дома или, как здесь, прямо во дворе. Независимо от формы процедуры всё проходит под контролем общественных наблюдателей.

Если возникают вопросы, где находится участок или увидели нарушение – вам в ситуационный центр Общественной палаты Пермского края. Специально для участников общероссийского голосования и общественных наблюдателей здесь работает «горячая линия». Михаил Мухин, заместитель председателя Общественной палаты Пермского края: "Мы обязательно отрабатываем каждый звонок для того, чтобы права граждан были соблюдены, и процедура была открыта, доступна, честна и легитимна. И ещё одно важное направление - это работа в социальных сетях в сети интернет". Единоличное голосование Светланы Ракиной прошло без нарушений. Всё как положено: маски, перчатки и та самая одноразовая миниатюрная ручка. Бюллетень в единственном экземпляре останется в запечатанной переносной урне, которая будет вскрыта, когда голосование будет завершено, а до этого сделать свой выбор можно во дворе, дома или на участке с 8.00 утра до 20.00 вечера или непосредственно 1 июля.