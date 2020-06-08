Мальчик, найденный в лесу Гайнского округа, пошел на поправку

Сегодня десятилетний Константин Лунегов переведен из отделения реанимации в обычную палату в удовлетворительном состоянии. Мальчик больше двух дней один провел в лесу. По словам медицинских работников краевой детской больницы, состояние Кости стабильное.«В настоящее время самочувствие его удовлетворительное, он переведен в обычную палату. В связи с укусом клеща ребенок проходит необходимое обследование на наличие инфекций, передающихся с укосом этого насекомого. Кроме того, мальчику поставили иммуноглобулин. Также ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. На данный момент помощь психологов мальчику не требуется», – пояснили в больнице.Напомним, сообщение о том, что возле поселка Лель Гайнского округа потерялся 10-летний мальчик, поступило в ночь на 4 июня. Поиски ребенка велись силами сотрудников территориального отдела внутренних дел, МЧС, СУ СК России по Пермскому краю, Росгвардии, волонтеров. Кроме того, были привлечены сотрудники близлежащих территориальных отделов полиции, краевой столицы, кинологи со служебно-розыскными собаками, вертолет, самолет Пермского лесопожарного центра. Масштабные поиски принесли результат – мальчик был найден в окрестностях д. Верхний Будым вечером 6 июня. Ребенка доставили в краевую детскую клиническую больницу.