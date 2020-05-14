Разбитые дороги и нехватка медиков: в крае обсудили актуальные проблемы Кудымкара
В Перми собрали совещание по делам Кудымкара. Проблем в столице Коми-Пермяцкого округа накопилось много, и лежат они в самых разных областях. Глава региона Дмитрий Махонин решил вмешаться.Мост через речку Иньву в Кудымкаре называют синим - по цвету ограждения. Правда, краска скрылась под слоем грязи и ржавчиной. Но этого Александр Радостев не замечает, ведь всё внимание водителей приковано к огромным ямам и трещинам в асфальте.
Александр Радостев: "Ямы не объехать - они не только по колее, а по обеим полосам". В том числе об этом шла речь на рабочем совещании по вопросам Кудымкарского городского округа в администрации губернатора региона. Ремонт местных дорог - ответственность муниципалитетов, но в качестве поддержки из краевого дорожного фонда предоставляются субсидии. Кудымкару в 2020 году - 55 млн 700 тысяч рублей, из них 36,5 миллионов - на капремонт «синего» моста.
Ещё одной темой обсуждения стала нехватка узких специалистов в больнице округа. Сейчас здесь трудятся 190 врачей, по штатному расписанию их должно быть около 300. Страдает качество оказания помощи. Сейчас по целевым программам для дальнейшей работы в Кудымкаре обучаются 43 студента. Четверо из них выпускаются в этом году, 8 - в следующем, далее ежегодно по 5-6 человек. Но и этого недостаточно, чтобы полностью сформировать штат местной больницы.
Программа «Земский доктор» также не может полностью закрыть вопрос. Свежая инициатива - строительство жилья для врачей. Тема актуальна и для других территорий края, подчеркнул глава региона Дмитрий Махонин
Дмитрий Махонин, врио губернатора Пермского края: "Этот вопрос прорабатывайте не только по городу Кудымкару, но и по тем муниципалитетам, где необходим маневренный фонд. Даётся две недели на отработку всех муниципалитетов в этой части. И этот вопрос надо будет с мёртвой точки сдвигать".Жилищный вопрос актуален и для детей-сирот, которые получили квартиры в домах, впоследствии затрещавших по швам. Подрядчик - ООО «Квадра-групп» - обанкротился. Однако, как заявлено, и краевые, и местные власти не оставят жителей один на один с проблемой.
Наталья Стоянова, глава администрации Кудымкарского городского округа: "Инструментальную экспертизу мы заказали. До 15 сентября потенциальный наш подрядчик должен зайти в экспертизу, потому что мы должны иметь достоверность сметной стоимости, для того чтобы мы зашли в судебный процесс".
По результатам экспертизы будет принято решение, какие работы потребуются. А деньги с горе-застройщика намерены взыскать.
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