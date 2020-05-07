Коми-пермяки вышли на сбор пистиков

Сезонный спрос против вынужденных мер. В Кудымкаре местные жители традиционно вышли на сбор пистиков, как всегда - в массовом порядке.Людей не останавливает даже режим самоизоляции. В первые по-настоящему теплые дни жители вышли на сбор хвоща полевого, как здесь называют - пистики. Поле было усеяно машинами и людьми.

По словам местных жителей, времени на то, чтобы запастись первым природным витамином, очень мало - совсем скоро пистики перерастут и станут непригодными для еды. Запасы местные жители обычно делают на всю зиму.

Пистики богаты полезными минералами и аминокислотами, имеют необычный вкус. Ростки замораживают свежими или делают фарш. Из пистиков готовят самые разные блюда: омлеты, запеканки, пироги, каши, пельмени.

Обычно на сбор выходят целыми семьями. Есть пистики и на рыночных прилавках - цена колеблется от 70 до 100 рублей.

Если сохранится сухая погода, на сбор останется максимум два дня.