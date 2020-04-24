В Кудымкар направят аппараты ИВЛ

Дополнительное медицинское оборудование, в том числе аппараты ИВЛ, решено направить в Кудымкар, где уже неделю стабильно растет число пациентов с диагнозом COVID-19. Первый положительный тест на коронавирус в Коми-Пермяцком округе пришел в прошлый четверг. Спустя неделю, по официальным данным, всего зафиксировано 15 случаев заболевания COVID-19. 7 человек находятся в инфекционном отделении Кудымкарской больницы. 8 лечатся дома.

Елена Боридько, врач-эпидемиолог больницы Коми-Пермяцкого округа: "Количество контактных, которые у нас попали под наблюдение, более 200 человек, за ними практически в ежедневном режиме наблюдаем".

Для сбора анализов на коронавирус в поликлинике №1 организовано специальное помещение с отдельным входом. Уже сделано более 800 тестов.Как и по всему краю, в первую очередь тесты делают людям, контактировавшим с зараженными коронавирусом, тем более если у них есть признаки ОРВИ. Также анализы положено делать врачам. Все это делается бесплатно.

В Коми-Пермяцком округе две больницы могут проводить лечение больных COVID-19, в Кудымкаре и Гайных.

Из столицы Пармы обычных пациентов инфекционного отделения увезли на лечение в другой район.

Ирина Кылысова, заместитель главного врача Больницы Коми-Пермяцкого округа по поликлинике №1 г. Кудымкара. «Инфекционное отделение полностью перепрофилировано под лечение коронавирусной инфекции. Планируется развернуть до 50 коек. Если будут пациенты инфекционного профиля, но не коронавирус, они будут маршрутизироваться в Юсьвинскую районную больницу».Больница Кудымкара - один из 17 центров Пермского края по лечению коронавируса. Здесь ждут дополнительное оборудование.

Елена Радостева, заместитель главного врача больницы Коми-Пермяцкого округа по медицинской части: "В ближайшее время по разнарядке министерства здравоохранения ожидаются аппараты ИВЛ, инфузоматы, мониторы, функциональные кровати".

По словам врачей, на данный момент больница укомплектована всем необходимым. Есть антисептики и средства защиты. У всех заболевших состояние удовлетворительное. К аппаратам ИВЛ никто не подключен.