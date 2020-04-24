В Кудымкар направят аппараты ИВЛ
Дополнительное медицинское оборудование, в том числе аппараты ИВЛ, решено направить в Кудымкар, где уже неделю стабильно растет число пациентов с диагнозом COVID-19. Первый положительный тест на коронавирус в Коми-Пермяцком округе пришел в прошлый четверг. Спустя неделю, по официальным данным, всего зафиксировано 15 случаев заболевания COVID-19. 7 человек находятся в инфекционном отделении Кудымкарской больницы. 8 лечатся дома.
Елена Боридько, врач-эпидемиолог больницы Коми-Пермяцкого округа: "Количество контактных, которые у нас попали под наблюдение, более 200 человек, за ними практически в ежедневном режиме наблюдаем".
Для сбора анализов на коронавирус в поликлинике №1 организовано специальное помещение с отдельным входом. Уже сделано более 800 тестов.Как и по всему краю, в первую очередь тесты делают людям, контактировавшим с зараженными коронавирусом, тем более если у них есть признаки ОРВИ. Также анализы положено делать врачам. Все это делается бесплатно.
В Коми-Пермяцком округе две больницы могут проводить лечение больных COVID-19, в Кудымкаре и Гайных.
Из столицы Пармы обычных пациентов инфекционного отделения увезли на лечение в другой район.
Ирина Кылысова, заместитель главного врача Больницы Коми-Пермяцкого округа по поликлинике №1 г. Кудымкара. «Инфекционное отделение полностью перепрофилировано под лечение коронавирусной инфекции. Планируется развернуть до 50 коек. Если будут пациенты инфекционного профиля, но не коронавирус, они будут маршрутизироваться в Юсьвинскую районную больницу».Больница Кудымкара - один из 17 центров Пермского края по лечению коронавируса. Здесь ждут дополнительное оборудование.
Елена Радостева, заместитель главного врача больницы Коми-Пермяцкого округа по медицинской части: "В ближайшее время по разнарядке министерства здравоохранения ожидаются аппараты ИВЛ, инфузоматы, мониторы, функциональные кровати".
По словам врачей, на данный момент больница укомплектована всем необходимым. Есть антисептики и средства защиты. У всех заболевших состояние удовлетворительное. К аппаратам ИВЛ никто не подключен.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости:
В Коми-Пермяцком округе началась «охота» на пистики
Жительница Пермского края поделилась особенным рецептом приготовления кулича
Бур асыв, Пермскöй край!
В Кудымкаре студенты колледжа шьют защитные маски
В МЧС предупреждают о начале весенне-летнего пожароопасного сезона
Бур асыв, Пермскöй край!
Жителей Кудымкара предупреждают о возможном появлении лже-волонтеров
В Прикамье прихожане храма начали шить защитные маски
Чудотворный перезвон: в селе Архангельское каждое утро звучат колокола
Бур асыв, Пермскöй край!
Добавить комментарий: