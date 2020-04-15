В МЧС предупреждают о начале весенне-летнего пожароопасного сезона
Весенне - летний пожароопасный сезон в Пермском крае фактически объявлен. В некоторый районах сотрудники МЧС запускают комплекс мер по предупреждению ЧП. Жителям частного сектора необходимо провести уборку придомовых территорий от мусора, сухой травы и т.д., а также проверить электропроводку. Подробности - в репортаже Дмитрия Буланова.
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