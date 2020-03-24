Яма на яме: в Кудымкаре автобус попал в ловушку

На улице Советской в Кудымкаре маршрутный автобус буквально увяз по самый бампер в асфальте. Самостоятельно из такой ловушки было не выбраться.

Олег Петров, водитель автобуса: "Яма не видна была, лужа была. Обычно по лужам ездишь, а тут как провалился туда".

За три года работы впервые попал в такую ситуацию. Благо, что сам автобус не пострадал. Сегодня уже вновь на маршруте.

Объезжая одну яму, попал в другую, более глубокую. Именно так, по словам водителя, угодил в капкан прямо на асфальтной дороге. Сейчас эту яму засыпали щебнем. Пока здесь ездить безопасно.

К ямочному ремонту в Кудымкаре приступили в начале марта. Изначально дыры засыпали асфальтной крошкой. Такой ремонт, правда, простоял совсем недолго.

Владимир Удников: "Через три часа эти ямы, которые засыпали, снова появились".Узнать, каким образом идет ремонт сейчас, в администрации узнать не удалось. Специалисты на выезде. Если судить по проезжей части, то некоторые дыры засыпали гравием, а в некоторые положили новый асфальт.

И конечно, снова асфальтная крошка. Только на этот раз укладывают по другой технологии – выбоину заливают битумом, потом засыпают крошкой и вновь заливают битумом. По словам рабочих, должно продержаться подольше.

По-прежнему тяжелая ситуация на улицах Свердлова, Советская, Лямина, Центральная – и это только те участки, где успела побывать съемочная бригада. По словам водителей, то, что сделано, это капля в море.

По официальной информации, текущий ремонт запланирован на лето только на двух улицах.

Вячеслав Киселев, заместитель главы администрации г. Кудымкар: "На ремонт ул. Свердлова мы своих заложили 10 миллионов. Не менее 10% мы должны закладывать, если край нам выделит сумму порядка 50 миллионов рублей, то мы сделаем 5,6 километра улицу Ленина и улицу Свердлова".

Что будет с остальными проблемными дорогами, пока неизвестно. По словам Олега Петрова, ездить по таким улицам самому страшно, да и пассажиры могут пострадать.