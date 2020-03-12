Яндекс.Метрика

На главную - Новости

← Ямочный ремонт в Кудымкаре: хватило ненадолго

Возбуждено уголовное дело в отношении экс-главы Косинского района

Уголовное дело по статье "Служебный подлог" возбудили в отношении бывшего главы Косинского района Евгения Анфалова. Причина - недостроенный детский сад. Сдать новое здание должны были еще два года назад. Просторное здание нового детского сада в селе Коса должны были открыть до 2018 года. Строительство начали в 2013. По мнению следствия, подрядчик - пермская компания "Городской контур" - работы в полном объеме не выполнил и ушел с объекта. Несмотря на это Косинская администрация все деньги за детский сад выплатила.
Возле здания давно не ведется никаких работ: дорога нечищеная, двери закрыты. Но бюджетные деньги тратятся на отопление пустого детского сада.
Бывшего главу Косинского района Евгения Анфалова обвиняют по двум уголовным статьям - служебный подлог и злоупотребление должностными полномочиями. Расследование завершено, материалы дела переданы в суд.
Изначально на строительство детсада выделяли 71 млн рублей. Сейчас нужно еще 21 млн, чтобы доделать детский сад. Большая часть средств направлена из краевого бюджета.
Пока ведутся конкурсные процедуры, дети ходят в старый корпус.
Следующее судебное заседание по делу Анфалова назначено на 17 марта. По имеющейся информации, следствие также ведется в отношении подрядчика.


Опубликовано: 12.03.2020 в 13:11 в рубрике - Новости

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости:

Ямочный ремонт в Кудымкаре: хватило ненадолго

Бур асыв, Пермскöй край!

Вести Кудымкар 06.03.2020

Жители Кудымкара начали готовиться к весеннему паводку

В Кудымкаре разыскиваются забытые слова

Главой Кудымкара стала Наталья Стоянова

Чтобы было красиво: кудымкарский мастер-самоучка преображает мир

Бур асыв, Пермскöй край!

Вести Кудымкар 28.02.2020

«День родного языка на Коми-пермяцкой земле». «Ориентир» - авторская программа Тамары Ромащенко


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Ямочный ремонт в Кудымкаре: хватило ненадолго

Обратите внимание

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2018. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru