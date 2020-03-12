Возбуждено уголовное дело в отношении экс-главы Косинского района

Уголовное дело по статье "Служебный подлог" возбудили в отношении бывшего главы Косинского района Евгения Анфалова. Причина - недостроенный детский сад. Сдать новое здание должны были еще два года назад. Просторное здание нового детского сада в селе Коса должны были открыть до 2018 года. Строительство начали в 2013. По мнению следствия, подрядчик - пермская компания "Городской контур" - работы в полном объеме не выполнил и ушел с объекта. Несмотря на это Косинская администрация все деньги за детский сад выплатила.

Возле здания давно не ведется никаких работ: дорога нечищеная, двери закрыты. Но бюджетные деньги тратятся на отопление пустого детского сада.

Бывшего главу Косинского района Евгения Анфалова обвиняют по двум уголовным статьям - служебный подлог и злоупотребление должностными полномочиями. Расследование завершено, материалы дела переданы в суд.

Изначально на строительство детсада выделяли 71 млн рублей. Сейчас нужно еще 21 млн, чтобы доделать детский сад. Большая часть средств направлена из краевого бюджета.

Пока ведутся конкурсные процедуры, дети ходят в старый корпус.

Следующее судебное заседание по делу Анфалова назначено на 17 марта. По имеющейся информации, следствие также ведется в отношении подрядчика.