Возбуждено уголовное дело в отношении экс-главы Косинского района
Уголовное дело по статье "Служебный подлог" возбудили в отношении бывшего главы Косинского района Евгения Анфалова. Причина - недостроенный детский сад. Сдать новое здание должны были еще два года назад. Просторное здание нового детского сада в селе Коса должны были открыть до 2018 года. Строительство начали в 2013. По мнению следствия, подрядчик - пермская компания "Городской контур" - работы в полном объеме не выполнил и ушел с объекта. Несмотря на это Косинская администрация все деньги за детский сад выплатила.
Возле здания давно не ведется никаких работ: дорога нечищеная, двери закрыты. Но бюджетные деньги тратятся на отопление пустого детского сада.
Бывшего главу Косинского района Евгения Анфалова обвиняют по двум уголовным статьям - служебный подлог и злоупотребление должностными полномочиями. Расследование завершено, материалы дела переданы в суд.
Изначально на строительство детсада выделяли 71 млн рублей. Сейчас нужно еще 21 млн, чтобы доделать детский сад. Большая часть средств направлена из краевого бюджета.
Пока ведутся конкурсные процедуры, дети ходят в старый корпус.
Следующее судебное заседание по делу Анфалова назначено на 17 марта. По имеющейся информации, следствие также ведется в отношении подрядчика.
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