Жители Кудымкара начали готовиться к весеннему паводку

Жители Кудымкара уже начали готовиться к весеннему паводку. Дождливое лето 2019 года и аномально тёплая и снежная зима привели к тому, что почва перенасыщена влагой и с трудом её впитывает её. Одна из зон риска - Кудымкар и Кудымкарский район. Напомним, здесь серьезное подтопление произошло уже с наступление первых морозов. С последствиями люди разбираются до сих пор. Подробности - в репортаже Дмитрия Буланова.