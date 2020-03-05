Жители Кудымкара начали готовиться к весеннему паводку
Жители Кудымкара уже начали готовиться к весеннему паводку. Дождливое лето 2019 года и аномально тёплая и снежная зима привели к тому, что почва перенасыщена влагой и с трудом её впитывает её. Одна из зон риска - Кудымкар и Кудымкарский район. Напомним, здесь серьезное подтопление произошло уже с наступление первых морозов. С последствиями люди разбираются до сих пор. Подробности - в репортаже Дмитрия Буланова.
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