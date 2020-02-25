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«День родного языка на Коми-пермяцкой земле». «Ориентир» - авторская программа Тамары Ромащенко

«Родные языки уникальны, они накладывают свой отпечаток на каждого человека с момента рождения, наделяя его особым видением вещей, которое никогда на самом деле не исчезнет, несмотря на то, что впоследствии человек овладеет многими языками».
Так говорилось в решении Генеральной конференции ЮНЕСКО, в котором предлагалось ежегодно в феврале отмечать Международный день родного языка.
В Пермском крае 17-го февраля отмечается день Коми-пермяцкого языка. По этому поводу в краевой детской библиотеке была организована специальная выставка книг, в том числе и на языке Коми, и прошла интересная встреча, после которой был включен микрофон программы «Ориентир».


Опубликовано: 25.02.2020 в 14:36 в рубрике - Новости

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