Российские власти предложили выкупить с Украины останки легендарного разведчика Николая Кузнецова. Он был захоронен в Львове, а уже в новейшее время объявлен в этом городе не героем, а врагом народа. Памятник ему был снесен, улицы, ранее носившие имя Кузнецова, переименованы. Однако на просьбу родственников о перезахоронении, украинские власти ответили отказом. Между тем, на родине - в Кудымкаре - еще остались те, кто лично знал разведчика, и именно они готовы собрать необходимые деньги.

Речь идёт о советском разведчике, настоящее имя которого Николай Кузнецов. Он в составе отряда особого назначения лично ликвидировал одиннадцать генералов и высокопоставленных чиновников нацистской Германии. Этим событиям посвящен фильм «Сильные духом» режиссера Виктора Георгиева.

Сначала не поверили, что подвиг принадлежит земляку, вспоминает слова своего отца Анатолий Радостев. Они были друзьями с Николаем Кузнецовым до войны. Еще тогда разведчик проявлял талант к языкам.

Анатолий Радостев, житель города Кудымкара:

- Он даже не могу понять, как так быстро он научился разговаривать на коми-пермяцком языке. Он говорил без всякого акцента.

Останки легендарного разведчика захоронены во Львове. Сейчас родственники Николая Кузнецова обращаются к украинским властям с просьбой вернуть их на родину. Однако им отказывают, просят за это деньги. Специально для редакции «Вестей» ситуацию прокомментировал председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. Он готов организовать сбор средств.

Александр Хинштейн, председатель комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, фракции «Единая Россия»:

- Если единственным аргументом для этих людей являются деньги, мы готовы в России собрать средства для того, чтобы выкупить останки нашего прославленного героя.

Родился Николай Кузнецов в деревне Зырянка Камышловского уезда Пермской губернии, ныне село Талица Свердловской области. После окончания техникума переехал в Кудымкар.

Сегодня имя Героя Советского Союза в округе помнят многие. На доме, где он жил, висит памятная табличка. В честь легендарного разведчика названа улица в городе, и даже новая деревня близ Кудымкара. Из лиственниц высажена фамилия Кузнецов, которую можно наблюдать с высоты.

В 1977 году решением горисполкома №140 Николаю Кузнецову первому присвоили звание почётного гражданина Кудымкара. За большие заслуги перед Отечеством во время Второй мировой войны и за активное участие в общественной жизни города.

Школа №1 также носит имя Кузнецова. Здесь дети на уроках истории изучают биографию героя.

Евгений Дерябин, директор МОБУ «СОШ №1», г. Кудымкара:

- Здесь представлены работы учащихся начального звена.

Анатолий Радостев также считает, что останки солдата нужно захоронить на родине. И если для этого необходимо заплатить, то он готов пожертвовать деньги.