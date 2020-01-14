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← Радиостанция «Радио России» открывает свое вещание в ФМ диапазоне на севере Пермского края

Предпринимателям выделят субсидии из бюджета

Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края объявило о начале конкурсного отбора субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления субсидий из бюджета Пермского края. Согласно постановлению краевого правительства средства выделяются в целях возмещения части затрат, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Приём документов будет осуществяться с 14 по 28 февраля по адресу: Пермь, ул. Петропавловская 56, каб. 109.


Опубликовано: 14.01.2020 в 17:09 в рубрике - Новости

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Радиостанция «Радио России» открывает свое вещание в ФМ диапазоне на севере Пермского края


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← Радиостанция «Радио России» открывает свое вещание в ФМ диапазоне на севере Пермского края

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