Предпринимателям выделят субсидии из бюджета

Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края объявило о начале конкурсного отбора субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления субсидий из бюджета Пермского края. Согласно постановлению краевого правительства средства выделяются в целях возмещения части затрат, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Приём документов будет осуществяться с 14 по 28 февраля по адресу: Пермь, ул. Петропавловская 56, каб. 109.