Яндекс.Метрика

На главную - Новости

← Бур асыв, Пермскöй край!

В Кудымкаре бухгалтер школы присвоила более 240 тысяч рублей

Кудымкарский городской суд признал бывшего бухгалтера одной из школ округа виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение и растрата».
Следствием установлено, что 41-летняя женщина занимала должность бухгалтера-кассира в одной из общеобразовательных школ. В соответствии со своими должностными обязанностями она имела доступ к формированию любых платежных документов для отражения на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с движением денежных средств.
"В период с 2014 по 2015 годы гражданка совершила хищение вверенных ей денежных средств в сумме более 240 тысяч рублей, полученных в качестве родительской платы за содержание ребенка в детском саду при школе. Используя свое служебное положение, злоумышленница оформляла приходно-кассовые ордера на внесенные платежи в соответствии с отчетами заведующей детского сада. Создавая видимость учета поступивших денежных средств, передавала их на подпись руководителю. Затем женщина частично приходовала наличные в кассу учреждения, а оставшуюся часть вверенных финансов без оприходования в установленном порядке обращала в свою пользу", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
Суд назначил виновной наказание в виде 160 часов обязательных работ. Также она обязана возместить причиненный материальный ущерб.
Приговор не вступил в законную силу.


Опубликовано: 02.11.2020 в 11:10 в рубрике - Новости

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости:

Бур асыв, Пермскöй край!

В Кудымкаре не решена проблема бездомных животных

В Кудымкаре состоялся гала-концерт конкурса «Новая Коми-Пермяцкая песня»

Стена раздора: в Кудымкаре жильцы ополчились против магазина, загораживающего свет

Бур асыв, Пермскöй край!

В Кудымкаре появилась «Точка роста»

Прокуратура выявила нарушения при строительстве стадиона в Кудымкаре

«Полное лукошко»: в Кудымкаре состоялся праздник даров осени

Житель Кудымкара угнал автомобиль вместе с его владельцем в багажнике

Волосы дыбом: в Кудымкаре прошли соревнования по автозвуку


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Бур асыв, Пермскöй край!

Обратите внимание

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2020. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Код:zMOg75 E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru