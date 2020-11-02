В Кудымкаре бухгалтер школы присвоила более 240 тысяч рублей
Кудымкарский городской суд признал бывшего бухгалтера одной из школ округа виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение и растрата».
Следствием установлено, что 41-летняя женщина занимала должность бухгалтера-кассира в одной из общеобразовательных школ. В соответствии со своими должностными обязанностями она имела доступ к формированию любых платежных документов для отражения на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с движением денежных средств.
"В период с 2014 по 2015 годы гражданка совершила хищение вверенных ей денежных средств в сумме более 240 тысяч рублей, полученных в качестве родительской платы за содержание ребенка в детском саду при школе. Используя свое служебное положение, злоумышленница оформляла приходно-кассовые ордера на внесенные платежи в соответствии с отчетами заведующей детского сада. Создавая видимость учета поступивших денежных средств, передавала их на подпись руководителю. Затем женщина частично приходовала наличные в кассу учреждения, а оставшуюся часть вверенных финансов без оприходования в установленном порядке обращала в свою пользу", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
Суд назначил виновной наказание в виде 160 часов обязательных работ. Также она обязана возместить причиненный материальный ущерб.
Приговор не вступил в законную силу.
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