В Кудымкаре не решена проблема бездомных животных

Сломанный в трех местах нос - так закончилась встреча Натальи Мехоношиной с бездомными собаками. Три пса подбежали во дворе дома, сбили с ног, один из них ударил головой в лицо. При падении женщина повредила ногу. Несколько дней лежала в больнице. Сейчас все еще носит фиксирующую повязку.

Наталья Мехоношина: "Вот сейчас снова лечусь, на операцию готовлюсь".

После серии жалоб от горожан Кудымкарская прокуратура провела проверку и выяснила следующее.

Александр Загуляев, помощник Кудымкарского городского прокурора: "Мера прокурорского реагирования направлена прежде всего на то, чтобы органами местного самоуправления, как города, так и округа, были реализованы полномочия государственные. Отлов животных, которые оставлены без владельцев, их последующая вакцинация, стерилизация и содержание". На самом деле, чтобы не заниматься собачьими делами самим, чиновники администрации наняли местных зоозащитников.

На территории Коми-Пермяцкого округа работает один частный собачий приют. Сюда привозят животных с Кудымкарского района и города Кудымкара. Сейчас здесь более 70 собак.

Приют своими силами и практически за свои деньги открыла Ольга Епина.

У приюта действительно заключён договор с администрацией города на отлов, стерилизацию и содержание бездомных. Но если сюда придет прокурорская проверка, то учреждение тут же закроют.

Ольга Епина, руководитель приюта для бездомных собак: "Для полноценной работы приюта нам нужны вольеры. Нам нужно водоснабжение, у нас нет водоснабжения".В комментарии Кудымкарской администрации говорится, что в городском бюджете нет денег на строительство нового муниципального приюта. Не заложили заранее или не хватает средств - не уточняется. Известно лишь, что вопрос об увеличении финансирования и помощи частному приюту сейчас решается.

Светлана Кудымова, консультант отдела ЖКХ администрации города Кудымкара: "Он будет у нас некоммерческой организацией, готовятся документы на создание некоммерческой организации автономной. Это упрощает процедуру. Администрация Кудымкара будет предоставлять субсидии".

Юристы советуют пострадавшим от диких стай людям подавать иски на администрацию. Они будут отвечать за действия собак. Возможно, тогда появится понимание, что есть такие задачи, решение которых не терпит отлагательств.