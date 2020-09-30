В Кудымкаре появилась «Точка роста»

В Пермском крае открылись более двух десятков центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста". На закупку оборудования выделили 22 миллиона рублей. Такая финансовая поддержка стала возможна благодаря национальному проекту «Образование». Своя "Точка роста" появилась и в Кудымкаре.На уроке ребятам рассказывают о кухне послойного наращивания и синтеза объектов. 3D печать - разновидность такого производства. А подобный принтер способен создавать вещи из пластика - брелки и даже школьные пеналы. 8-классница Варвара Шлейгель в будущем хочет связать свою жизнь с медициной и даже в её профессии эти знания востребованы.

Варвара Шлейгель, ученица 8 класса гимназии №3 г. Кудымкара: «Промышленным дизайном создаются различные протезы, создаются органы, чтобы помогать человеку дольше жить. За промышленным дизайном и подобными технологиями будущее».Многие дети впервые слышат о подобных дисциплинах, в глубинке раньше подобных предметов не было. В Гимназии №3 г. Кудымкара сегодня открылся центр образования "Точка роста". Кроме класса 3D моделирования, одно из основных направлений - робототехника. Здесь из конструктора Lego создают роботов и задают им простые программы.

А еще школьники узнают, что такое квадрокоптер, научатся управлять им. Будут играть в шахматы. В классе VR и AR технологии с помощью компьютера и 3D очков дети будут моделировать трехмерную среду.

Константин Ганимедов, учитель информатики: «Дети смогут создать какое-нибудь изделие, которое можно будет распечатать на 3D принтере».

Центры задействованы в системе общего и дополнительного образования. Во внеурочное время классы открыты для детей всех учебных заведений города. Центр обучения в Кудымкаре будет так же работать для всех детей. Абсолютно каждый школьник может записаться на любую площадку и посещать её со сверстниками.В Пермском крае открылись 21 центр "Точки роста". На закупку оборудования выделили 22 миллиона рублей. Такая финансовая поддержка стала возможна благодаря национальному проекту «Образование», инициированного Президентом России.

Раиса Кассина, министр образования и науки Пермского края: «По аналогии с такими центрами мы конечно будем развивать и создавать еще. Может, не такие масштабные, но будем. И пополнять будем оборудование этих центров».

Благодаря новым образовательным центрам в малых городах и селах дети теперь будут учиться на самом современном оборудовании. Ежегодно дополнительные навыки будут получать 14 тысяч школьников.