В Кудымкаре заработала творческая лаборатория «Живая классика»
Кудымкарский драматический театр в этом году решил необычным способом определить премьерные спектакли нового сезона. Там устроили конкурс в рамках творческой лаборатории. Молодые режиссеры создают визитные карточки своих будущих постановок, а жюри в итоге решит, какие из них в итоге вывести на большую сцену.Четыре молодых режиссера из Москвы и Санкт-Петербурга работают над своими эскизными постановками, длительность каждой - не более 40 минут. На суд жюри готовят спектакли по литературному материалу: «Дьяволиада» Булгакова, "Последние" Горького, "Игроки" Гоголя и "Вальпургиева ночь, или Шаги Командора» Ерофеева.
Все эскизы покажут на Малой сцене для всех сотрудников театра. Коллективным решением будут отобраны лучшие работы, у которых появится возможность попасть на большую сцену театра.
Впервые творческая лаборатория "Живая классика" прошла в кудымкарском театре в 2017 году, после чего стала ежегодным событием. В этом году заявки прислали 25 режиссеров из разных уголков России. Из них были выбраны 4 режиссера: Александр Серенко, Алексей Золотовицкий, Мария Сапижак, Павел Артемьев,.
Работа IV творческой лаборатории для молодых режиссёров «Живая классика» продлится до 29 августа.
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