Бур асыв, Пермскöй край!
Программа журналистов ГТРК "Пермь" о жизни города Кудымкара и Коми-Пермяцкого округа на коми-пермяцком языке. Здесь видеоматериалы о быте, культуре и традициях народов севера Прикамья. Выпуск от 15.08.2020 г.
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Программа журналистов ГТРК "Пермь" о жизни города Кудымкара и Коми-Пермяцкого округа на коми-пермяцком языке. Здесь видеоматериалы о быте, культуре и традициях народов севера Прикамья. Выпуск от 15.08.2020 г.
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Дмитрий Махонин совершил рабочую поездку в Коми-Пермяцкий округ
Бур асыв, Пермскöй край!
110 сортов: жительница Кудымкара коллекционирует помидоры
Уникальная обувь: коми-пермяцкие коты
ЧП на лесопилке: ожоги получили три человека
Сотрудники Коми-Пермяцкого музея вернулись из этнографической экспедиции
Из Кудымкара в Крым - на мини-самолёте
Бур асыв, Пермскöй край!
Столице Пармы исполняется 82 года
В Кудымкаре единственное разрешенное для купания место осталось без воды
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