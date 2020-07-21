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Сотрудники Коми-Пермяцкого музея вернулись из этнографической экспедиции

Сотрудники Коми-Пермяцкого краеведческого музея завершили научную экспедицию в Кочевский район. По далеким деревням они собрали целую коллекцию уникальных экспонатов: пояса с национальным орнаментом, музыкальный инструмент пэлян и корзины из лозы.Каждый пояс изготовлен по уникальной технологии: некоторые сделаны на ткацком станке, другие - старинным способом. Пояса изготовлены современными мастерами, которые опирались на народные традиции, опыт и передаваемое из поколения в поколение мастерство.
Сейчас хранители культурного наследия работают над объединением старинных экспонатов из фондов музея и новых находок для одной выставки.
Это будет первая в округе экспозиция открытого хранения из коллекции декоративно-прикладного искусства. Сейчас ведется подготовка помещения.
Специалисты из Перми отреставрировали пять набойных досок, с помощью которых в старину на одежду наносили орнамент. Доски также займут место на полках экспозиции.
Все материалы будут представлены к 100-летию музея в 2021 году в новой экспозиции «Кужись киез» («Умелые руки»).

Опубликовано: 21.07.2020 в 16:25 в рубрике - Новости

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