Сотрудники Коми-Пермяцкого музея вернулись из этнографической экспедиции
Сейчас хранители культурного наследия работают над объединением старинных экспонатов из фондов музея и новых находок для одной выставки.
Это будет первая в округе экспозиция открытого хранения из коллекции декоративно-прикладного искусства. Сейчас ведется подготовка помещения.
Специалисты из Перми отреставрировали пять набойных досок, с помощью которых в старину на одежду наносили орнамент. Доски также займут место на полках экспозиции.
Все материалы будут представлены к 100-летию музея в 2021 году в новой экспозиции «Кужись киез» («Умелые руки»).
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