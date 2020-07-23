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← Сотрудники Коми-Пермяцкого музея вернулись из этнографической экспедиции

ЧП на лесопилке: ожоги получили три человека

В селе Верх-Юсьва Кудымкарского района в результате аварии на производстве ожоги различной степени тяжести получили три человека. ЧП случилось на лесопилке. В помещении для сушки древесины произошел мощный выброс горячего пара из котла высокого давления. Началась доследственная проверка.
По имеющейся в редакции информации, один пострадавший находится в тяжёлом состоянии.
Алексей Баяндин, следователь по особо важным делам Кудымкарского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Пермскому краю: "Пострадавшие - две местные жительницы и один гражданин Кыргызстана. С ожогами различной степени тяжести они были доставлены в больницу Коми-Пермяцкого округа. В настоящее время проходят стационарное лечение".


Опубликовано: 23.07.2020 в 15:45 в рубрике - Новости

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← Сотрудники Коми-Пермяцкого музея вернулись из этнографической экспедиции

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