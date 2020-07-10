Яндекс.Метрика

На главную - Новости

← В Кудымкаре единственное разрешенное для купания место осталось без воды

Столице Пармы исполняется 82 года

Свой 82-й день рождения отмечает г. Кудымкар. Праздничные мероприятия, посвященные Дню города, из-за пандемии коронавируса в этом году пройдут в онлайн формате. В рамках программы «Сто лиц столицы» пройдёт цикл видеоматериалов о городе, его жителях, о людях разных поколений, возрастов и профессий, которые трудятся на благо Кудымкара.
Главным событием станет чествование и награждение тех, кто своими профессиональными достижениями прославляет город и вдохновляет жителей на новые победы и свершения. В награждении примет участие глава города Кудымкара Наталья Стоянова и другие официальные лица.
11 июля планируется проведение небольших развлекательных программ, которые пройдут на площадках города, расположенных во дворах многоквартирных домов.
Учреждения культуры ко Дню города подготовят виртуальные фотовыставки и выставки рисунков.Онлайн трансляцию можно будет посмотреть на странице Культурно-Делового Центра в социальной сети ВКонтакте.


Опубликовано: 10.07.2020 в 17:05 в рубрике - Новости

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости:

В Кудымкаре единственное разрешенное для купания место осталось без воды

Бур асыв, Пермскöй край!

Как голосуют в самых отдаленных уголках Прикамья

Бур асыв, Пермскöй край!

Бур асыв, Пермскöй край!

Мальчик, найденный в лесу Гайнского округа, пошел на поправку

Бур асыв, Пермскöй край!

Бур асыв, Пермскöй край!

Пенсионер, 10 лет живущий в бане, отказывается от помощи социальных служб

Север Прикамья стал центром миграции лебедей


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В Кудымкаре единственное разрешенное для купания место осталось без воды

Обратите внимание

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2018. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru