Столице Пармы исполняется 82 года
Свой 82-й день рождения отмечает г. Кудымкар. Праздничные мероприятия, посвященные Дню города, из-за пандемии коронавируса в этом году пройдут в онлайн формате. В рамках программы «Сто лиц столицы» пройдёт цикл видеоматериалов о городе, его жителях, о людях разных поколений, возрастов и профессий, которые трудятся на благо Кудымкара.
Главным событием станет чествование и награждение тех, кто своими профессиональными достижениями прославляет город и вдохновляет жителей на новые победы и свершения. В награждении примет участие глава города Кудымкара Наталья Стоянова и другие официальные лица.
11 июля планируется проведение небольших развлекательных программ, которые пройдут на площадках города, расположенных во дворах многоквартирных домов.
Учреждения культуры ко Дню города подготовят виртуальные фотовыставки и выставки рисунков.Онлайн трансляцию можно будет посмотреть на странице Культурно-Делового Центра в социальной сети ВКонтакте.
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