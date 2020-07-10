Столице Пармы исполняется 82 года

Свой 82-й день рождения отмечает г. Кудымкар. Праздничные мероприятия, посвященные Дню города, из-за пандемии коронавируса в этом году пройдут в онлайн формате. В рамках программы «Сто лиц столицы» пройдёт цикл видеоматериалов о городе, его жителях, о людях разных поколений, возрастов и профессий, которые трудятся на благо Кудымкара.

Главным событием станет чествование и награждение тех, кто своими профессиональными достижениями прославляет город и вдохновляет жителей на новые победы и свершения. В награждении примет участие глава города Кудымкара Наталья Стоянова и другие официальные лица.

11 июля планируется проведение небольших развлекательных программ, которые пройдут на площадках города, расположенных во дворах многоквартирных домов.

Учреждения культуры ко Дню города подготовят виртуальные фотовыставки и выставки рисунков.Онлайн трансляцию можно будет посмотреть на странице Культурно-Делового Центра в социальной сети ВКонтакте.