Дмитрий Махонин совершил рабочую поездку в Коми-Пермяцкий округ

Глава Пермского края Дмитрий Махонин в эту субботу совершил рабочую поездку в Коми-Пермяцкий округ, в Юрлинский и Кочёвский муниципальные округа. В сферу пристального внимания попали социальная сфера и объекты культуры.Жилье в 2-квартирном доме в новом микрорайоне села Юрла Андрей Черемных получил в конце прошлого года. Квартира положена ему как сироте. Сейчас живет здесь с женой и двумя детьми. Во владении есть также земельный участок.

Во время рабочей поездки глава Прикамья Дмитрий Махонин своими глазами увидел качество новой квартиры - сделано все, вплоть до внутренней отделки, подключены все коммуникации. За последние годы 29 детей-сирот получили квартиры, еще 10 ожидают новоселья в этом году.На встрече с главой региона жители Юрлы задают вопрос, который здесь касается каждого - когда же заработает новое здание больницы?

«16 лет строится. Столько денег вбухано - можно было построить три больницы», - недоумевают местные жители.

Здание местной больницы начали строить в 2004 году. Пока сдали только первую очередь, функционирует лишь детское отделение. На сегодняшний день рабочих не видно, помещение пустует.

Дмитрий Махонин в жесткой форме дает подрядчику понять - либо объект достраивают в этом году, либо подрядчик уходит с рынка.

Если действующий подрядчик не справляется - ищут нового. Но в любом случае объект будет сдан в следующем году.

«В июне к вам приезжаем на открытие больницы», - пообещал врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин.Строительство газораспределительной сети в Юрле идет ударными темпами. В сентябре возможность подключить газ появится у более 300 частных домов. Жители 95 уже заключили договоры. На будущий год планируется подключить к газу 8 муниципальных котельных.

В селе Кочёво в обновленном парке дети радуются новым качелям, игровым зонам и фонтану. Парк построили на деньги краевого, федерального и местного бюджетов.Развитие инфраструктуры и строительство социальных объектов - в приоритете краевых властей. По словам Дмитрия Махонина, сейчас нужно в кратчайшие сроки ввести в эксплуатацию долгострои и реализовать новые проекты. Даже самые отдаленные территории должны быть полностью обеспечены местами отдыха, больницами, школами, детскими садами.

Самое крупное предприятие по заготовке древесины в регионе - «Кочевослес», работает на всей территории Пермского края, объем заготовки 550 тысяч кубометров лесоматериалов в год. Руководитель предприятия рассказал Дмитрию Махонину о специфике работы.

Сразу после Кочёво Дмитрий Махонин отправился в столицу Коми-Пермяцкого округа - Кудымкар, где встретился с местными жителями. Обсудили развитие туризма в городе и округе. С понедельника здесь должны открыть новый детский сад.

В завершение поездки - встреча с главами муниципальных округов, где Дмитрий Махонин еще раз дал поручение участвовать в региональных и федеральных программах и привлекать деньги на создание инфраструктуры, чтобы даже в самых отдаленных территориях люди чувствовали себя комфортно.