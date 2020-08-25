В деревне Верх-Гондыр открыли памятник погибшим воинам

Памятник в честь погибших в Великой Отечественной войне торжественно открыли в далекой деревне Верх-Гондыр в Куединском округе. Звезда, возвышающаяся на пьедестале, окрашена в черный и золотой цвета. Сегодня почти у всех на глазах слезы. Аниса Зиятдинова отца помнит совсем маленькой. Он ушел на войну среди 66 добровольцев в 43-м. Сегодня, в день открытия памятника воинам Великой Отечественной войны, воспоминания нашлись у каждого жителя деревни Верх-Гондыр.

Аниса Зеятдинова: "Даже мне плакать хочется. Радуюсь так сильно. Сделали так прекрасно. Отлично".

Звезда, возвышающаяся на пьедестале, окрашена в черный и золотой цвета, как символ жизни до войны и после. У подножья - две кованые гвоздики. Идея такого места памяти в родной деревне автор проекта Алексей Аднашев вынашивал долго.

Алексей Аднашев, автор проекта: "В нашей деревне нет такого памятника, и я решил написать проект. Посоветовался с компанией «Лукойл», попросил поддержки. Они сказали - да, такие проекты поддерживаются".Проект под названием «Земляки» стал одним из победителей XIX конкурса социальных и культурных проектов Компании «Лукойл» в номинации «Великий подвиг», посвященной 75-летию Победы.

В этом году на конкурс социально-значимых проектов заявок было немало - более 1200. Прошли в финал 189 проектов, 60 из них посвящены ВОВ. В условиях пандемии конкурс был проведен дистанционно, а торжественную церемонию пришлось отменить, но несмотря на это все гранты, а это более 32 миллионов, вовремя попали в руки к победителям.

Вячеслав Ягодкин, начальник ЦДНГ № 2 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»: "Только тот народ, который знает прошлое, достоин будущего. Мы это прекрасно понимаем и стараемся работать в этом направлении активно. Потому что работа нашей компании связана с развитием будущего всей нашей страны".Площадь в деревне Верх-Гондыр теперь станет и уютным и символичным местом встреч и проведения праздников для всех жителей.

Обрамлять памятник будет праздничная аллея. Символичное количество саженцев: ровно 75 елочек и сосен будут расти здесь.