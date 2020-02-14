Яндекс.Метрика

На главную - Новости

← Российские власти предложили выкупить с Украины останки легендарного разведчика Николая Кузнецова

Вести Кудымкар 14.02.2020

Смотреть

Вести Кудымкар

Выпуск 14 февраля 2020 года. События и факты, политика и экономика, социальная сфера и новости культуры. Все это еженедельно по пятницам в информационной программе «Вести Кудымкар».

Тöдчана юöррез и отирлöн олан, важ годдэзся традицияэз и öння кадся моггез. Быдöс эта быд пятницаö öтiк и сiя жö кадö чужан кыв вылын «Вести Кудымкар» да «Бур асыв, Пермскöй край!» программаэзын..


Опубликовано: 14.02.2020 в 12:50 в рубрике - Новости

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости:

Российские власти предложили выкупить с Украины останки легендарного разведчика Николая Кузнецова

Бур асыв, Пермскöй край!

Вести Кудымкар 07.02.2020

Бур асыв, Пермскöй край!

Вести Кудымкар 31.01.2020

Вести Кудымкар 24.01.2020

Бур асыв, Пермскöй край!

Вести Кудымкар 17.01.2020

Предпринимателям выделят субсидии из бюджета

Радиостанция «Радио России» открывает свое вещание в ФМ диапазоне на севере Пермского края


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Российские власти предложили выкупить с Украины останки легендарного разведчика Николая Кузнецова

Обратите внимание

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2018. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru