Бур асыв, Пермскöй край!
Новая программа журналистов ГТРК "Пермь" о жизни города Кудымкара и Коми-Пермяцкого округа на коми-пермяцком языке. Здесь видеоматериалы о быте, культуре и традициях народов севера Прикамья. Выпуск от 21.02.2020 г.
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Новая программа журналистов ГТРК "Пермь" о жизни города Кудымкара и Коми-Пермяцкого округа на коми-пермяцком языке. Здесь видеоматериалы о быте, культуре и традициях народов севера Прикамья. Выпуск от 21.02.2020 г.
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Радиостанция «Радио России» открывает свое вещание в ФМ диапазоне на севере Пермского края
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Предыдущие публикации в рубрике Новости:
Вести Кудымкар 21.02.2020
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В Кудымкаре берег реки Олыч завалили грязным снегом
Народ жив, пока звучит его язык
В Прикамье женщина избила гостя колотушкой
Бур асыв, Пермскöй край!
Вести Кудымкар 14.02.2020
Российские власти предложили выкупить с Украины останки легендарного разведчика Николая Кузнецова
Бур асыв, Пермскöй край!
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