Кудымкар борется с наледью и сосульками в авральном режиме

Из-за активного таяния продолжается ледопад с крыш зданий. В Кудымкаре жители жалуются, что очень много нечищеных козырьков над магазинами и частными офисами.

С очередным потеплением коммунальные службы вышли на городские улицы. В первую очередь задача – убрать сосульки с крыш домов, а также нависший снег. По словам местных жителей, по большей части города Кудымкара ходить безопасно. В основном, крыши почищены, убран снег, сосульки. Однако захватить абсолютно все дома у коммунальных служб не получается, снег свисает с крыш в опасной близости от тротуаров.

Людмила Рочева, жительница г. Кудымкара: "Чистят, стараются, но не везде. Не могут, видимо, сразу. Народу не хватает, чтобы на все крыши залезть, но чистят". По словам местных жителей, рабочие коммунального предприятия приступили к уборке крыш сразу после потепления. В первую очередь сбивали сосульки.

Надежда Якимова, жительница г. Кудымкара: "Чистят тогда, когда уже все тает. Можно было сделать это и пораньше".

Всего Кудымкарское коммунальное предприятие обслуживает 250 многоквартирных домов. По словам руководителя, сейчас работают в усиленном режиме. Рабочие на некоторых крышах уже бывали дважды, сначала сбивали сосульки, потом сбрасывали снег. Рабочих хватает, если люди увидели свисающий снег, просят об этом сразу же сообщать.

Денис Старков, и.о. директора «Кудымкарского коммунального предприятия»: "Большая часть города почищена. Некоторые места уже по второму разу проходят, убирают. Работают в авральном режиме, потому что в связи с теплыми погодными условиями риск схода снежных масс велик".Если возле многоквартирных домов передвигаться можно более-менее безопасно, то на некоторых крышах магазинов снежные глыбы продолжают свисать.

Владельцам торговых центров, руководителям социальных учреждений и предприятий напоминают о том, что они сами ответственны за уборку снега с крыши и несут ответственность за безопасность пешеходов.