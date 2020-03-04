Чтобы было красиво: кудымкарский мастер-самоучка преображает мир

Профессию мастер по работе с деревом Денис Канюков освоил после того, как потерял основную работу. Теперь хобби не только деньги приносит, но и делает мир прекраснее.

Шлифовальная машина, электролобзик, стамеска всегда под рукой у Дениса Канюкова. Хобби мужчины переросло в настоящую профессию. Делать узоры и украшать изделия из дерева научился сам в домашней мастерской.

Раньше мужчина работал на заготовке древесины в лесу. Когда предприятие распалось, решил заняться творческой профессией, начал делать наличники для окон, украшать заборы. Сперва полностью преобразил свой дом.

Работы Дениса Канюкова оценили даже на окружном уровне. Среди всех деревень он выиграл в конкурсе «Лучшее подворье» за самый красивый дом.На работу мастера стали обращать внимание односельчане. Приходят с просьбами помочь в оформлении своих домов. В итоге не только преобразилась его собственная деревня, но и близлежащие, откуда также стали идти с заказами.

Валентина Шадрина, житель д. Кузьва: "Наличники украшают мой дом, дома становятся красивее".

В итоге для Дениса Канюкова это стало основным видом заработка. Хватает, чтобы обеспечить семью, а также приносит моральное удовлетворение.

Денис Канюков, мастер: "Самому приятно на дом смотреть. Кто проходит по улице, им тоже приятно. Красиво".Сейчас занимается разработкой домашнего интерьера. Из дерева делает и украшает полки, гардины и даже мебель. Из корней деревьев делает табуреты. Все образы разрабатывает сам. На одно изделие - создание образа и работу в мастерской - уходит не более четырех дней.

Денис Канюков, мастер: "Хвалят, что так и надо жить, украшать. В основном мою работу хвалят. Это самому интересно, а в деревне мало домов, украсил- и уже другой вид в деревне".

По словам мастера, как только потерял работу на заготовке, думал, что больше заработка найти не сможет, ведь в деревне вакансий попросту нет. После того как освоил новое ремесло, времени не теряет, вновь за работой – разрабатывает дизайн детской мебели. В планах придумать украшение для кроватей и столов.