В Кудымкаре разыскиваются забытые слова

Активисты в Кудымкаре решили восстановить практически утраченные слова коми-пермяцкого языка. Для этого за помощью обратились ко всем неравнодушным, вне зависимости от национальности. Тем более, что русский и коми-пермяцкий языки имеют немало общих слов, хотя означать могут совершенно разные понятия.

Дома, с друзьями и даже на работе Людмила Долдина в основном общается на родном, коми-пермяцком, языке. Правда, очень часто можно встретить в национальной речи и русские слова.

Людмила Долдина, жительница г. Кудымкар: "В коми-пермяцкой речи много встречается русских слов. Магазин, диван, кресло, костюм".

В некоторых случаях, по словам женщины, аналогов в национальном языке нет. А в некоторых коми-пермяцкие слова попросту забыли и заменили на русские.

Редкие слова решили вспомнить в редакции местной газеты. Для этого в социальной сети создали группу. Публикуют их сами, а также ждут предложений от всех жителей. Это такие слова, которые в коми-пермяцкой речи не используются, но при этом присутствуют в словарях. Даже есть такие примеры, когда в русском языке слово устарело, зато есть у коми-пермяков даже сейчас, но с другим смыслом.

Николай Петров, корреспондент газеты: "Есть такое ругательство – "вакрамеш". Это заимствовано и переиначено русское выражение «ад кромешный». Либо всем известное слово "челядь", которое в коми-пермяцком языке означает «дети», а в русском «прислуга».

В первую очередь хотят напомнить жителям округа позабытые слова, а также использовать их в написании статей на коми-пермяцком языке.

Сейчас есть возможность у всех желающих жителей Коми-Пермяцкого округа вспомнить забытые национальные слова и также опубликовать их в социальной сети.

По словам специалистов, довольно большое количество слов в современном мире позаимствовано из русского языка. Даже новые коми-пермяцкие словари сильно отличаются от старых.

Маргарита Галкина, специалист «Института усовершенствования учителей г. Кудымкара»: "1863 годом датируется, зафиксировано словом «во», рядышком перевод – «год». Слово «во» уже совсем не используется, а только "год".

По словам сотрудников издания, самые редкие слова уже публикуют на страницах газеты вместе с переводом. Как только в социальной сети будут появляться новые предложения, они сразу пойдут в печать.