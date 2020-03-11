Ямочный ремонт в Кудымкаре: хватило ненадолго

В Кудымкаре, где на прошлой неделе подрядчик заделал ямы на центральных улицах города, впору снова начинать ремонт. После ремонта, на который выделили 3 миллиона рублей, стало только хуже. К ямам, которые вновь актуальны, добавились валы из асфальтной крошки, которой дорожники засыпали рытвины. Кудымкарские дороги сейчас больше похожи на полосу препятствий. Водители просто вынуждены выезжать на встречную или на обочину. Все для того, чтобы избежать глубоких ям. Машины порой разъезжаются в считанных сантиметрах друг от друга. Но даже столь активные попытки уберечь свое авто не приводят к успеху, и каждый удар словно не по подвеске, а по сердцу.

Из-за постоянных перепадов температуры сразу несколько улиц пришли в негодность. Температура растет, снег тает, на дорогах лужи, которые полностью скрывают глубокие и не очень ямы. Объехать их просто невозможно - куда-нибудь, да точно попадешь. Ямочный ремонт дорог в Кудымкаре начали в начале марте. Рабочие засыпали рытвины асфальтной крошкой, утрамбовывали ее. Но улучшения оказались очень кратковременными.На улице, где прошел ремонт на прошлой неделе, всю асфальтную крошку, которую рабочие так усердно укладывали в ямы, выбило. Она одной большой кучей лежит на проезжей части, в ямах сейчас находится вода. На такой ремонт в Кудымкаре выделено три миллиона рублей из городского бюджета.

Куча крошки в итоге оказалась не пользой, а еще одним препятствием на пути водителей.

В коммунальных службах также признают, что такой ремонт не выход из ситуации, просто пока не могут начать делать дорогу нормально из-за погодных условий. Как только подсушит, к вопросу подойдут более серьезно.Александр Черноусов, директор МАУ «Кудымкарские муниципальные дороги»: "Естественно, временная мера, чтобы уменьшить выбоины, при более-менее просушке асфальта будет применяться холодный асфальт, также мы дополнительно запрашиваем у муниципалитета деньги на приобретение дополнительного оборудования. Это инфракрасный нагреватель асфальта".

Сегодня деньги нужны на латание дыр, летом потребуются на текущий ремонт. Осенью, когда начнется распутица, снова будет запрос на приведение проезжей части в нормальное состояние. Такой цикл надоел всем, но способ выйти из него почему-то никто предложить не может.