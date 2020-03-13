Яндекс.Метрика

На главную - Новости

← Вести Кудымкар 13.03.2020

Жители Кудымкара пожаловались на загрязнение реки Иньва

Жители Кудымкара сегодня в социальных сетях сообщают о подозрительных грязных пятнах на льду реки Иньва. Их нашли прямо под местным мостом, который горожане называют "синим". Первым делом подозрение пало на коммунальщиков, которые убирали проезжую часть. Происхождение тревожных пятен узнала наша съемочная группа. Подробности - в репортаже Дмитрия Муланова.


Опубликовано: 13.03.2020 в 18:27 в рубрике - Новости

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости:

Вести Кудымкар 13.03.2020

Возбуждено уголовное дело в отношении экс-главы Косинского района

Ямочный ремонт в Кудымкаре: хватило ненадолго

Бур асыв, Пермскöй край!

Вести Кудымкар 06.03.2020

Жители Кудымкара начали готовиться к весеннему паводку

В Кудымкаре разыскиваются забытые слова

Главой Кудымкара стала Наталья Стоянова

Чтобы было красиво: кудымкарский мастер-самоучка преображает мир

Бур асыв, Пермскöй край!


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Вести Кудымкар 13.03.2020

Обратите внимание

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2018. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru