Жители Кудымкара пожаловались на загрязнение реки Иньва

Жители Кудымкара сегодня в социальных сетях сообщают о подозрительных грязных пятнах на льду реки Иньва. Их нашли прямо под местным мостом, который горожане называют "синим". Первым делом подозрение пало на коммунальщиков, которые убирали проезжую часть. Происхождение тревожных пятен узнала наша съемочная группа. Подробности - в репортаже Дмитрия Муланова.