В Кудымкаре студенты техникумов и колледжей перешли на дистанционное обучение

С 17 марта по домам распустили студентов всех техникумов и колледжей в Коми-Пермяцком округе. В образовательных учреждениях введены усиленные меры, направленные против коронавируса.Совсем скоро у студентки четвертого курса Валерии Тотьмяниной сдача диплома. Она не рада новости о том, что придется изучать материал дистанционно – дома, но выбора нет. Здоровье на первом месте.

Валерия Тотьмянина, студентка Коми-Пермяцкого политехнического техникума: "Другая проблема в том, что у нас практика должна была быть, у нас перенесется все, а еще диплом".

Всех студентов лесотехникума, сельхозтехникума, медицинского училища и Коми-Пермяцкого политехнического техникума отпустили по домам с 17 марта. Об этом официально объявили составам преподавателей.

Галина Ахиярова, директор Коми-Пермяцкого политехнического техникума: "Однозначно это будет дистанционная форма обучения, пока в течение двух недель. Будет проведена дезинфекция всех учебных кабинетов и помещений в образовательном учреждении".

Что касается школ Кудымкара, дистанционная форма обучения носит рекомендательный характер. По словам директора 8-й школы, пока необходимости в этом нет. Но каждый родитель может воспользоваться этим правом. Ирина Баяндина, директор СОШ № 8 г. Кудымкар: "Сегодня дети все присутствуют, дети все здоровы. И переходить на дистанционное обучение и закрыть школу на неделю у нас необходимости на сегодня нет".

У всех детей утром измеряют температуру. Раз в два часа проводится в школе санитарная обработка. На переменах моются классы.

Инга Полуянова, уборщица СОШ №8 г. Кудымкар: "Хлорка, сода обязательно. Приходится обтирать каждое утро дверные ручки, все то, чего касаются дети".Усилены меры контроля и в детских садах. Температуру у детей здесь измеряют два раза в день, проветривают помещения, специальным раствором обрабатывают всю мебель, кухню и игрушки.

Марина Отинова, заведующая детским садом №19 г. Кудымкар: "Два раза в день в ясельной группе мытье игрушек, в дошкольных группах – один раз в день с применением дезсредств".

В больнице Коми-Пермяцкого округа есть специальные изолированные палаты для лечения особо опасных инфекций. Они оборудованы отдельным входом и выходом.

По словам врачей, если будут обнаружены случаи коронавируса, то лечение будет производиться на территории больницы Коми-Пермяцкого округа в инфекционных отделениях, а также в структурных подразделениях. В случае ухудшения ситуации будут предусмотрены еще 20 коек в селе Юсьва.

На территории округа двухнедельный карантин прошли 12 граждан Китая, ни у кого инфекции не обнаружено. На данный момент проводятся проверки всех, кто возвращается с отдыха и командировок из-за границы. Случаев заражения коронавирусом не выявлено.