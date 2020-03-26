Ремесленники знают, чем заняться на карантине
Чем заняться в самоизоляции? В Коми-Пермяцком округе, который традиционно силен своими ремесленниками, могут подсказать.
Около недели нужно мастеру Алексею Мехоношинк, чтобы сделать из дерева миниатюрную икону. А вот чтобы создать икону в человеческий рост, времени затратить нужно гораздо меньше, зато итог впечатляет. В арсенале мастера и скульптуры в полный рост. Некоторые образы продумывает сам, некоторые берет из книг.
Среди работ мастера не только скульптуры, но и целые портретные зарисовки. К примеру, Кудым-Ош с совой и медведем. Кроме национальной тематики, также использует и русские сказки.
Ремесло освоил с малых лет. Сначала было хобби, теперь полноценная профессия. Скульптуры пользуются популярностью по всей России. В округе в основном людей интересуют национальные герои. В других городах могут попросить сделать даже гигантские стодолларовые купюры.
Работы украшают не только дворы частных домов. К примеру, в этнокультурном центре можно увидеть Кудым-Оша, его родителей - Повсин и Косто. Композиции оценили на местных конкурсах, там они получили наивысший балл.
Марина Носкова, директор Коми-Пермяцкого этнокультурного центра: "Его работы зарекомендовали себя на очень высоком уровне. Экспертная комиссия и члены жюри, в том числе из Перми, высоко оценили. Первая работа, которая украсила парк деревянной скульптуры в этноцентре, называлась Кудым-Ош, она получила первое место".Мечта Алексея – закончить свой собственный парк деревянных скульптур под открытым небом. Начало положено, там даже можно увидеть первые работы мастера, но чуть позже, сейчас все скрыто снегом.
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