Жителей Кудымкара предупреждают о возможном появлении лже-волонтеров
В администрации Кудымкара сегодня предупредили жителей о возможном появлении мошенников, которые представляются волонтерами по оказанию помощи пожилым людям. Они предлагают свои услуги на улице и через домофоны. При этом требуют деньги. Обо всех таких случаях просят немедленно сообщать в правоохранительные органы. Настоящие добровольцы действуют совершенно бесплатно. Светлана Радкевич, пресс-секретарь главы администрации г. Кудымкара: "Если вам предлагают помощь на улице или через домофон незнакомцы, просим быть предельно бдительными и осторожными. Не вступать с ними в диалог и не передавать им денежные средства". Сейчас в Кудымкаре работает 10 волонтерских бригад. У каждого добровольца есть документы, удостоверяющие личность. В первую очередь, они помогают пожилым людям.
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