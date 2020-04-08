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Чудотворный перезвон: в селе Архангельское каждое утро звучат колокола

В храме села Архангельское в Юсьвинском районе отныне каждоеутро по 5 минут звучит колокольный звон. Здесь вспомнили старинное поверье о том, что такой благовест может обладать чудотворным действием, как когда-то в старину он мог прогнать чуму, сейчас спасет от коронавируса.

Александр Селин, звонарь храма с. Архангельское: "Каждый день звонить в колокола, дабы очищать воздух, дезинфицировать и таким образом бороться против коронавируса."


Опубликовано: 08.04.2020 в 16:19 в рубрике - Новости

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