Чудотворный перезвон: в селе Архангельское каждое утро звучат колокола
В храме села Архангельское в Юсьвинском районе отныне каждоеутро по 5 минут звучит колокольный звон. Здесь вспомнили старинное поверье о том, что такой благовест может обладать чудотворным действием, как когда-то в старину он мог прогнать чуму, сейчас спасет от коронавируса.
Александр Селин, звонарь храма с. Архангельское: "Каждый день звонить в колокола, дабы очищать воздух, дезинфицировать и таким образом бороться против коронавируса."
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