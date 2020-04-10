В Прикамье прихожане храма начали шить защитные маски
В храме села Белоево начали шить защитные маски. Производство организовали прихожане. Готовую продукцию раздают совершенно бесплатно. Просто оставляют в местном магазине. Пример взаимопомощи -
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В храме села Белоево начали шить защитные маски. Производство организовали прихожане. Готовую продукцию раздают совершенно бесплатно. Просто оставляют в местном магазине. Пример взаимопомощи -
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В Прикамье прихожане храма начали шить защитные маски
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