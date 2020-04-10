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← Чудотворный перезвон: в селе Архангельское каждое утро звучат колокола

В Прикамье прихожане храма начали шить защитные маски

В храме села Белоево начали шить защитные маски. Производство организовали прихожане. Готовую продукцию раздают совершенно бесплатно. Просто оставляют в местном магазине. Пример взаимопомощи - в репортаже Дмитрия Буланова.


Опубликовано: 10.04.2020 в 10:54 в рубрике - Новости

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← Чудотворный перезвон: в селе Архангельское каждое утро звучат колокола

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