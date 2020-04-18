Жительница Пермского края поделилась особенным рецептом приготовления кулича

Праздник никто не отменял. Тем более, что подготовка к нему уже началась. Например, с выпечки куличей.

Глазурь для куличей – взбитые яичные белки с сахарной пудрой. На все уходит не более 10 минут. А вот чтобы приготовить тесто, времени нужно потратить гораздо больше. Кроме того, тесто нужно замесить и выпекать в русской печке.

Римма Калинина, жительница Кудымкара: "Моему рецепту кулича уже 28 лет".

Женщина ежегодно придерживается определённой технологии. Ингредиенты всегда одни и те же: мука, молоко, дрожжи, соль, сахар и изюм.

И есть секрет приготовления такого теста, чтобы после выпечки куличи получались правильной формы и не разваливались.

Главное, чтобы тесто для куличей получилось не тяжелым, и было воздушным. Для этого готовое тесто хранят обязательно в теплом месте.

Глазурь делают из растопленного шоколада или готовят сироп. Для этого воду кипятят с сахаром и после наносят на кулич.

В Кудымкарском храме в Пасху служба традиционно начнется в 23.15. После будет Крестный ход. Однако, участие смогут принять только священнослужители. Людям из-за введенных мер безопасности вход закрыт. Таким образом праздник будет проходить во всех церквях округа. Для прихожан онлайн будет организован концерт

Священник Сергий, настоятель Свято-Никольского кафедрального собора г. Кудымкар: "Наша группа Кудымкарской епархии исполнит духовные песнопения".

А сегодня, в страстную субботу, жители готовятся красить яйца, по старинке, луковой шелухой. Делать, по традиции, это нужно без улыбки и смеха. Как говорят, если завтра будешь смеяться, то до следующей Пасхи будешь часто плакать.