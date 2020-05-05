Умелец из Кудымкарского района обеспечивает односельчан самодельной сельхозтехникой
Самодельный мини-трактор в хозяйстве вещь незаменимая - разровнять дорогу, вспахать огород, убрать снег. Уникальной спецтехникой округу обеспечивает Кулибин из Кудымкарского района - житель деревни Алёкова Михаил Тиунов.
Всего собрано уже 7 таких машин. На создание уходит примерно 4 месяца. Главное - найти необходимые запчасти.
К примеру, на одной из машин установлены двигатель и коробка передач от "Оки", подвеска - от "Лады", навесное оборудование - с бывших комбайнов и тракторов, ковш - из бочки.
Михаил работает в небольшой домашней мастерской. Его самодельная техника востребована в деревне.
Техникой Михаил Тиунов увлекается с детства. Сначала собрал мотоцикл, потом взялся за технику покрупнее. Сейчас занимается изготовлением сельскохозяйственных агрегатов. Например, создал устройство для выкапывания картошки - оно работает быстро и эффективно, не повреждая корнеплоды.
Сделал Михаил и плуг, сейчас занят сваркой печей для бань.
В ближайших планах - полностью восстановить трактор "Беларусь".
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