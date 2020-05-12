В Гайнском районе подтоплено 190 придомовых территорий

По информации на 12 мая, в Гайнском районе на сегодняшний день подтоплено 190 придомовых территорий, вчера было 187, в том числе 83 дома, где проживают 534 человека, из них 105 детей. За ночь вода прибыла в посёлке Серебрянка и затопила еще 3 приусадебных участка.

По-прежнему высокий уровень в посёлках Верхняя Старица, Оныл, Кебраты, Сосновая. Повреждены два моста до посёлка Сёйва.

Замеры спасателей говорят, что вода продолжает прибывать в посёлке Серебрянка, за последние часы по 1-2 сантиметра.

В Усть-Чёрной уровень реки пошёл на спад.