В Серебрянке вода стоит по окна
В Гайнском районе вода быстро уходит из поселка Усть-Черная, чуть медленнее уровень падает в Серебрянке.
Несмотря на то что в Серебрянке уровень воды спал на 24 сантиметра, ситуация все равно остается напряженной - дома остаются затоплены водой по окна. В пункте временного размещения в настоящее время находится 25 человек, около 40 эвакуированных из зоны бедствия размещены у родственников. Пострадавшие от паводка могут получить горячее питание в местной школе.
В поселке Усть-Черная ситуация стабилизируется. Основной объем воды ушел, но некоторые домовладения по-прежнему остаются подтоплены.
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