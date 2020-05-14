В Серебрянке вода стоит по окна

В Гайнском районе вода быстро уходит из поселка Усть-Черная, чуть медленнее уровень падает в Серебрянке.

Несмотря на то что в Серебрянке уровень воды спал на 24 сантиметра, ситуация все равно остается напряженной - дома остаются затоплены водой по окна. В пункте временного размещения в настоящее время находится 25 человек, около 40 эвакуированных из зоны бедствия размещены у родственников. Пострадавшие от паводка могут получить горячее питание в местной школе.

В поселке Усть-Черная ситуация стабилизируется. Основной объем воды ушел, но некоторые домовладения по-прежнему остаются подтоплены.