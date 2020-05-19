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Коми-пермяков штрафуют за сбор краснокнижных грибов

В Коми-Пермяцком округе начали штрафовать тех, кто собирает грибы - саркосому шаровидную. Здесь этот гриб издавна считается целебным и омолаживающим продуктом. Но неожиданно выяснилось, что гриб занесен в Красную книгу и находится под защитой государства.Сотрудники полиции и министерства природных ресурсов изымают с прилавков один из главных весенних товаров - саркосому шаровидную. Продавцам за торговлю краснокнижным видом грибов грозит штраф: для физлиц от 2500 до 5000 рублей, для юридических лиц - от 500 тысяч до миллиона.Общий вес изъятых грибов составил почти 4 килограмма. Продукция подлежит уничтожению.Появляется саркосома в конце апреля-начале мая. Для местных жителей это первый весенний гриб, за которым выходят в лес каждый год. Однако сбор, хранение и продажа данных грибов запрещены - саркосома занесена в Красную книгу. Белую слизь, которая находится под оболочкой гриба, обычно выпивают. Считается, что она помогает при гастрите, а также является хорошим антисептиком и обладает омолаживающим эффектом. Желеобразной массой обмазывают лицо и руки, делают из нее своеобразный шампунь для укрепления волос. Из оболочки делают настойки, которыми смазывают суставы при ревматизме и других болезнях. Сотрудники министерства природных ресурсов при обнаружении новых фактов сбора и продажи краснокнижного гриба будут составлять административные протоколы, предупреждений по незнанию закона в этом случае нет. Почему раньше не было подобных проверок, в министерстве толком объяснить не могут.


Опубликовано: 19.05.2020 в 12:59 в рубрике - Новости

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