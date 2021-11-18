Место в школьном автобусе нашлось после вмешательства прокуратуры

В селе Юрла только после вмешательства прокуратуры первокласснице предоставили место в школьном автобусе. В противном случае ребенку предлагалось преодолевать 11 километров самостоятельно: либо пешком, либо на машине. До начала занятий в Юрлинской школе 20 минут. В это время к воротам учреждения подвозят детей из близлежащих деревень. Теперь место в автобусе получила и первоклассница Софья Штейникова.

Однако положенный по закону транспорт дали не сразу, рассказывает мама Инна Штейникова. Девочку до районного центра раньше она возила на своей машине, это 11 километров. Но жизненные обстоятельства заставили переехать женщину в Пермь. Там нашла работу. А вот ребенок остался дома, и школьный автобус стал необходим, однако, его в местной администрации предоставить отказались.

Инна Штейникова, мама: "На этот год, сказали, что нет места в автобусе. Подходила в администрацию в управление образования, точно так же ответили".По словам директора школы, была еще одна причина для отказа. В первый класс ребенок должен был пойти в деревню Титова, которая находится по соседству с её домом, в шаговой доступности. Однако, мама настояла, чтобы девочку обучали в районном центре.

Андрей Половников, директор Юрлинской СОШ им. Л. Барышева: "Мы её не принимали. Но 30 августа, в последний день, она нас убедила, что ребенка будет возить сама. Так как на сегодняшний день нет мест возить из этих населенных пунктов".

Мама девочки обратилась с жалобой в прокуратуру. Там доводы школьной администрации посчитали неубедительными.

Жанна Боталова, прокурор Юрлинского муниципального округа: "Представление на сегодняшний день рассмотрено. В приказ девочка внесена об организации её подвоза в Юрлинскую школу, и маршрут несколько видоизменен. Родители, конечно, имеют право выбирать. Если есть свободные места в Юрлинской школе, то, по сути, ребенку не могут отказать в приеме".Однако в местной администрации считают, что права ребенка не были нарушены. Официальных отказов маме не давали.

Татьяна Моисеева, глава администрации Юрлинского муниципального округа: "Этот отказ как таковой официальный не был сказан, было сказано директором школы, что в данных обстоятельствах мы сейчас будем рассматривать, действительно, возможность подвоза, и она была рассмотрена буквально в течение одного дня".

Пока мама на работе в Перми, на занятия Софью собирает бабушка. Из деревни Фокина до деревни Титова идут пешком, это около километра. Именно там останавливается автобус. Обучать ребенка в школе рядом с домом отказались из-за того, что здесь почти не осталось детей, считают, что качество образования не на должном уровне.

Екатерина Штейникова, бабушка: "Здесь в одном классе два класса учатся. И в одном классе два человека, ей ведь тоже неинтересно ведь".В деревенской школе четыре класса. Там учится 13 детей. После того, как в СМИ появилась информация о переводе девочки в окружной центр, местные власти стали говорить о ликвидации учебного заведения.

По словам главы администрации Юрлинского округа, встал вопрос о закрытии школы в деревне Титова. Всех учеников планируется обучать в селе Юрла. И, возможно, в ближайшее время потребуется вновь искать места в автобусах для детей.