В селе Кочево представили богатства «Пермяцкой набойки»

В селе Кочево Коми-Пермяцкого округа презентовали альбом "Пермяцкая набойка", составленный на основе коллекции, собранной художником, уроженцем Кудымкара Петром Субботиным-Пермяком. Набойка - национальный вид украшения ткани.В атмосфере праздника, созданного ансамблем «Шондiбан» к 135-летию со дня рождения авангардиста Петра Ивановича Субботина-Пермяка, в селе Кочёво Коми-Пермяцкий этнокультурный центр представляет альбом «Набойка Пермяцкого края».

Мария Носкова, руководитель проекта «Мануфактура печатной ткани "Виль дубас"» («Новый сарафан») ГКБУК «Коми-Пермяцкий этнокультурный центр»: « Набойное искусство широко использовалось в создании уюта в избах коми-пермяков, были набойные скатерти, шторочки набойные были, нашли фотографии даже - брюки мужские из набойной ткани. Сейчас, конечно, это только сохранилось в женском традиционном сарафане - дубасе».Каталог из 150 образцов орнаментов, зафиксированных художником в экспедициях по краю в 1920-х годах, обобщен из двух сотен набойных досок и пяти альбомов из фондов краеведческого музея в Кудымкаре. Каждой зарисовке дано описание с указанием территории и автора штампа. Любопытно, что текстиль отличался разнообразной цветовой гаммой, а пермяцкие дубасы были не только темно-синими, как принято считать.

30 набойных досок, иначе манеров, вручную по старинной технологии изготовили умельцы Пермской мастерской штампов «Кайма». Из первой партии ткани с набойкой по старинной технологии были пошиты традиционные дубасы. Сейчас набойные доски широко используются командой этноцентра для создания уникальных принтов на льне и хлопке.

Коллекция Коми-Пермяцкого этнокультурного центра «Виль дубас» включает не только современные льняные платья, но и аксессуары, и домашний текстиль.Национальные сарафаны, современные платья и украшения в этническом стиле с кубовой и верховой набойкой по образцам из альбома Субботина-Пермяка продемонстрировали участницы кочёвского танцевального коллектива «Акварель».

В фойе Кочёвского центра развития культуры также состоялся мастер-класс по изготовлению броши с использованием набойной ткани в технике кудымкарской умелицы Надежды Пушкиной. В планах Коми-Пермяцкого этнокультурного центра - интернет-версия альбома пермяцкой набойки. Коллекция штампов по образцам Субботина-Пермяка будет пополняться.