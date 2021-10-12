В Кудымкаре пройдет временное отключение телерадиовещания
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В Кудымкаре пройдет временное отключение телерадиовещания
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Определены лучшие мастера прикамской кухни на олимпиаде по кулинарному искусству и сервису «Легенда»
Бур асыв, Пермскöй край!
Коми-пермяцкий умелец сложил печь, которая хранит тепло до полутора суток
В Кудымкаре завершено расследование уголовного дела о гибели восьми человек на пожаре
Волки терроризируют деревни Юрлинского округа
Коми-Пермяцкий драмтеатр собирает молодых режиссеров
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