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← Антистресс: в доме престарелых в Кудымкаре осваивают плетение из бересты

В Кудымкаре пройдет временное отключение телерадиовещания

Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр информирует, что в связи с проведением демонтажных работ на башне радиотелевизионной передающей станции в Кудымкаре планируется приостановка трансляции цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2 и радиопрограммы "Радио России". Временное отключение телерадиовещания планируется до 26 октября с 10:00 до 17:00, кроме выходных дней, а также 12 и 15 ноября с 10:00 до 17:00, дополнительно радиопрограмма "Радио России" будет отключена с 27 по 29 октября и с 01 по 03 ноября с 10:00 до 17:00.

Опубликовано: 12.10.2021 в 17:45 в рубрике - Новости

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← Антистресс: в доме престарелых в Кудымкаре осваивают плетение из бересты

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