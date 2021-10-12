В Кудымкаре пройдет временное отключение телерадиовещания

Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр информирует, что в связи с проведением демонтажных работ на башне радиотелевизионной передающей станции в Кудымкаре планируется приостановка трансляции цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2 и радиопрограммы "Радио России". Временное отключение телерадиовещания планируется до 26 октября с 10:00 до 17:00, кроме выходных дней, а также 12 и 15 ноября с 10:00 до 17:00, дополнительно радиопрограмма "Радио России" будет отключена с 27 по 29 октября и с 01 по 03 ноября с 10:00 до 17:00.