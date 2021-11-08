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В Кудымкаре пройдет временное отключение телерадиовещания

Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр информирует, что в связи с проведением настроечных работ на радиотелевизионной станции в Кудымкаре 12 и 15 ноября 2021 года с 10:00 до 17:00 планируется отключение технических средств, транслирующих цифровые пакеты «РТРС-1», «РТРС-2», программы «Радио России».

Опубликовано: 08.11.2021 в 16:28 в рубрике - Новости

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