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На трассе «Нытва-Кудымкар» на час ограничат движение

Сегодня на один час с 14:00 до 15:00 будет ограничено движение по автодороге «Нытва-Кудымкар» на отрезке с 10-го по 24-й километры. Здесь в это время будет доступна только одна полоса, будет действовать реверсивное движение. Как сообщают в УПРДОР «Прикамье», на данном участке в рамках капитального ремонта трассы рабочие будут монтировать металлические опоры. Водителей просят заранее планировать поездки, чтобы не попасть в затор.


Опубликовано: 29.11.2021 в 08:25 в рубрике - Новости

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