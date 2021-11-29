На трассе «Нытва-Кудымкар» на час ограничат движение
Сегодня на один час с 14:00 до 15:00 будет ограничено движение по автодороге «Нытва-Кудымкар» на отрезке с 10-го по 24-й километры. Здесь в это время будет доступна только одна полоса, будет действовать реверсивное движение. Как сообщают в УПРДОР «Прикамье», на данном участке в рамках капитального ремонта трассы рабочие будут монтировать металлические опоры. Водителей просят заранее планировать поездки, чтобы не попасть в затор.
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