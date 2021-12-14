Коми-Пермяцкий национальный драматический театр празднует 90-летие
В честь 90-летия для коллектива театра устроили праздничный концерт. Впервые все артисты, режиссеры и персонал закулисья, очутились в зрительном зале и принимали поздравления гостей. Ведущие - олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин и артистка Валерия Ланская, а также аккордеонист Петр Дранга сделали вечер незабываемым. Подробности - в репортаже Милены Вавилиной.
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