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Коми-Пермяцкий национальный драматический театр празднует 90-летие

Коми-Пермяцкий национальный драматический театр празднует 90-летие. За почти вековую историю 18 тысяч спектаклей театра посетило более 4,5 миллионов зрителей, состоялось 820 премьер. Театр – лауреат премии К.С. Станиславского, премии «Золотая маска», премии Правительства Российской Федерации им. Ф. Волкова за вклад в развитие театрального искусства, призер множества фестивалей.
В честь 90-летия для коллектива театра устроили праздничный концерт. Впервые все артисты, режиссеры и персонал закулисья, очутились в зрительном зале и принимали поздравления гостей. Ведущие - олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин и артистка Валерия Ланская, а также аккордеонист Петр Дранга сделали вечер незабываемым. Подробности - в репортаже Милены Вавилиной.

Опубликовано: 14.12.2021 в 11:55 в рубрике - Новости

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