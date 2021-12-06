В Кудымкаре вынесен приговор по делу о гибели восьми человек на пожаре

Кудымкарский городской суд Пермского края рассмотрел уголовное дело отношении 27-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (Причинении смерти по неосторожности двум и более лицам).

Установлено, что подсудимый, не обеспечил требования пожарной безопасности при монтаже отопительного котла и дымовой трубы в частном жилом доме в г. Кудымкаре. Вследствие чего, при эксплуатации печи произошло нагревание строительных конструкций деревянного дома, в том числе стен, что привело к их возгоранию в ночь на 01 мая этого года. В результате находившиеся в доме жильцы, среди которых было двое малолетних детей 4 и 10 лет, погибли на пожаре.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края, суд, с учетом позиции государственного обвинения, приговорил виновного к 1 году 6 месяцам ограничения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.