Определены лучшие мастера прикамской кухни на олимпиаде по кулинарному искусству и сервису «Легенда»

Как сообщается на сайте губернатора и Правительства Пермского края, в рамках второй Всероссийской олимпиады по кулинарному искусству и сервису «Легенда» более 70 участников сразились за звания лучших мастеров прикамской кухни в 9 номинациях.Автором этнозакуски, получившей самые высокие оценки жюри, стал Сергей Здравин, представляющий пермский Торгово-технологический колледж. Высочайшее мастерство в приготовлении местной кухни также показали сразу два студента Пермского института РЭУ им. Г.В. Плеханова: Ульяна Борейко признана лучшим блинопеком, а Марии Барановой не было равных в номинации «черный ящик» (ее участники заранее не знали, какие ингредиенты им придется использовать). Восьмиклассницы из СОШ № 108 Виктория Руковишникова и Анастасия Гониченко приготовили лучший школьный десерт.Среди территорий Прикамья больше всех награды увез Чайковский. Наталья Зинатулина приготовила лучшее вегетарианское блюдо – маффины из овощей на пряной тыкве со сливочно-грибным соусом. Она использовала традиционные и доступные прикамцам продукты, а особую нотку блюду добавили пряные травы – тимьян, куркума, кориандр.Ирина Шулятьева получила высшие оценки жюри за три пирога: с камской рыбой, десертный (на черемуховой муке с яблоками и лесной брусникой) и авторский (на муке из тыквенных семечек с начинкой из куриной печени и тыквы). По ее словам, это любимые блюда ее семьи и сотрудников предприятия, для которого она готовит.Лучшую коми-пермяцкую шаньгу приготовила Наталья Леонова из Перми, представляющая ИП Старкова. Николай Гордеев из ресторана «Белка» получил самые высокие оценки за кашу, а Сергей Трясцин из Rolls Pizza поразил судей качеством приготовления блюда из рубленого мяса.