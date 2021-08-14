Бур асыв, Пермскöй край!
Программа журналистов ГТРК "Пермь" о жизни города Кудымкара и Коми-Пермяцкого округа на русском и коми-пермяцком языках. Здесь видеоматериалы о быте, культуре и традициях народов севера Прикамья. Выпуск от 14.08.2021 г.
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Программа журналистов ГТРК "Пермь" о жизни города Кудымкара и Коми-Пермяцкого округа на русском и коми-пермяцком языках. Здесь видеоматериалы о быте, культуре и традициях народов севера Прикамья. Выпуск от 14.08.2021 г.
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В Юсьве обокрали 90-летнюю пенсионерку
Бур асыв, Пермскöй край!
Сотрудники Коми-Пермяцкого краеведческого музея вернулись из экспедиции с богатым "уловом"
Осужден водитель, сбивший насмерть дорожных рабочих
Бур асыв, Пермскöй край!
В Карагае обсудили положение дел в сельском хозяйстве
Нерентабельно. Деревни возле Кудымкара остались без автобусного сообщения
В Кудымкаре открылась выставка работ Михаила Гуреева
Житель Кудымкара создал памятник пикану
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