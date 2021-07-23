Осужден водитель, сбивший насмерть дорожных рабочих

Карагайский районный суд Пермского края рассмотрел уголовное дело в отношении жителя города Перми. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть более 2 лиц).

Установлено, что подсудимый 18 марта 2020 года, осуществляя грузоперевозку по маршруту «Кострома – Шарья – Киров - Пермь», управляя грузовым транспортным средством «Газель - рефрижератор», совершил дорожно-транспортное происшествие, повлекшее гибель 2 человек.

"Водитель автомобиля, следуя по участку дороги, где проводились ремонтные работы, превысил допустимую скорость и в результате преступной небрежности допустил наезд на рабочих, наносивших дорожную разметку. В результате аварии потерпевшим были причинены смертельные травмы, от которых они скончались в больнице", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

Суд с учетом позиции государственного обвинения, приговорил виновника аварии к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, лишив его права управления транспортным средством сроком на 2 года. Кроме этого организация, в которой работал подсудимый, обязана выплатить семьям погибших в качестве компенсации морального вреда 3,9 млн. рублей.