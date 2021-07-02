← В Кудымкаре медицинских работников поздравили с профессиональным праздником
Бур асыв, Пермскöй край!
Программа журналистов ГТРК "Пермь" о жизни города Кудымкара и Коми-Пермяцкого округа на русском и коми-пермяцком языках. Здесь видеоматериалы о быте, культуре и традициях народов севера Прикамья. Выпуск от 02.07.2021 г.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости:
В Кудымкаре медицинских работников поздравили с профессиональным праздником
Бур асыв, Пермскöй край!
В Коми-Пермяцком округе отмечают Семик
В Кудымкаре пройдет временное отключение телерадиовещания
Бур асыв, Пермскöй край!
Кудымкарский сити-фермер выращивает микрозелень
Бур асыв, Пермскöй край!
Как в сказке: по улицам Кудымкара разъезжает печь
Браконьеров, убивших двух лосей, суд отправил в колонию строгого режима
Бур асыв, Пермскöй край!
Добавить комментарий: